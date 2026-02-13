Nach einem Notruf eilen Rettungskräfte zu einem Haus in Osnabrück. Vor Ort können sie aber nichts mehr für die Frau tun. Ermittler nehmen einen Verdächtigen fest, halten sich aber noch bedeckt.

Eine 39-jährige Frau wurde in Osnabrück wohl Opfer eines Gewaltverbrechens. Wer ist der festgenommene Verdächtige? (Symbolbild)

Osnabrück - Rettungskräfte haben in einem Wohnhaus in Osnabrück eine schwer verletzte Frau aufgefunden. Trotz einer medizinischen Versorgung habe der Notarzt wenig später nur noch den Tod der 39-jährigen Bewohnerin feststellen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf ein mutmaßliches Tötungsdelikt.

Das Ergebnis der Obduktion, die noch am Donnerstag nach dem Fund der Frau durchgeführt wurde, erhärtete den Verdacht eines Gewaltverbrechens, wie es weiter hieß. Ein Tatverdächtiger sei bereits festgenommen worden. Auf Nachfrage wollten die Ermittler aber noch keine Angaben zur Person und der möglichen Verbindung zum Opfer machen.

Im Wohnhaus führten Kriminaltechniker eine umfangreiche Spurensuche durch, und setzten die gezielte Absuche nach Beweismitteln am Tatort auch am Freitag fort.