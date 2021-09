4:0 in Straubing: Eisbären feiern dritten Auswärtssieg

Straubing (dpa/bb) – - Die Eisbären Berlin haben ihre Auswärtsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Mittwochabend siegte der deutsche Meister bei den Straubing Tigers mit 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) und gewann damit auch sein drittes Saisonspiel auf fremdem Eis. Blaine Byron steuerte zwei Tore zum Erfolg bei, außerdem trafen Frank Hördler und Matt White für die Hauptstädter. Goalie Mathias Niederberger feierte seinen ersten Shutout in der laufenden Spielzeit.

Die 3506 Zuschauer im Eisstadion am Pulverturm sahen von Beginn an eine temporeiche, intensiv geführte Begegnung mit einigen Großchancen auf beiden Seiten. Niederberger, der nach seiner Verletzungspause wieder im Tor der Eisbären stand, und sein Gegenüber Sebastian Vogl mussten mehrfach ihr ganzes Können zeigen. Weil Byron im Powerplay seinen ersten DEL-Treffer erzielte, gingen die Hauptstädter mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause.

Im zweiten Drittel wurde das Spiel hitziger. So gab es einige Faustkämpfe zu sehen, aber keine weiteren Tore. Auch im Schlussabschnitt verteidigten die Eisbären konsequent, waren nun aber im Angriff effizienter. Hördler war in Überzahl erfolgreich, White erhöhte. Für den Endstand sorgte Byron, der trotz doppelter Unterzahl traf, als die Straubinger Goalie Vogel vom Eis genommen hatten.