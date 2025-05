Von Himmelfahrt bis Pfingsten ist das Wendland ein Geheimtipp für Kunstliebhaber. Zur „Kulturellen Landpartie“ reisen Tausende an. An vielen Orten wird es wieder politisch - gegen Rechts.

Lüchow - Die 36. „Kulturelle Landpartie“ (KLP) zieht von Himmelfahrt bis Pfingsten rund 40.000 Kunstliebhaber ins abgelegene Wendland. Die Großveranstaltung war schon immer politisch, heißt es von den Organisatoren. Erneut zielt das Motto: „Solidarisch. Vielfältig. Aufstehen gegen Rechts!“ auf aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft ab.

Auch im Landkreis Lüchow-Dannenberg gelinge es immer wieder „Reichsbürgern, rechten Hooligans oder Siedlerfamilien“, Höfe aufzukaufen, heißt es im Reisebegleiter für Hunderte von Aktionen. Zwar sei die KLP aus der Anti-Atomkraft-Bewegung und dem Protest gegen ein Endlager in Gorleben entstanden. Das Wendland sei aber schon früher eine konservativ geprägte Region gewesen, völkische Siedlerfamilien würden nun seit einiger Zeit vermehrt offen in Schulen, Kitas und Feuerwehren auftreten, schreiben die Veranstalter.

Bis zum 9. Juni beschäftigen sich viele Aussteller, Vorführungen und Vorträge mit Rechtsextremismus. Im 320 Seiten umfassenden handlichen Reiseführer gibt es Beschreibungen zu den 87 Veranstaltern. „Wir haben sogar Bestellungen aus Österreich und Dänemark“, sagt KLP-Sprecherin Eva Bothe.

Benimm-Knigge für Auswärtige

„Während der zwölf Tage ist hier ganz schön was los, da steppt der Bär.“ Gastronomen und Hotels seien lange vorher ausgebucht. „Für die Kaufleute ist die Zeit wichtiger als das Weihnachtsgeschäft“, ergänzt sie.

Im Reisebegleiter gibt es einen kleinen Benimm-Knigge für Auswärtige: Niemals Mülltüten in Vorgärten schmeißen, Fahrradtrauben auf Landstraßen vermeiden, keine Hofeinfahrten zuparken, heißt es unter anderem darin. Denn das ganz normale Leben und Arbeiten besonders in der Landwirtschaft gehe weiter.

Aktionen auch in Gorleben geplant

In Gorleben ruft die Bürgerinitiative zum politischen Freitag (6. Juni) in der Nähe des Bergwerks auf. Es werde kritische Aktionen gegen die Zwischenlagerung der hoch radioaktiven 113 Castor-Behälter geben, denn der Atommüll müsse vermutlich noch 80 bis 100 Jahre dort stehen. 2036 ende die Aufbewahrgenehmigung für die Zwischenlagerhalle, die BI fordert unter anderem einen besseren Schutz der Halle.

Im Rundlingsmuseum in Lübeln veranstaltet die Agentur Wendlandleben gemeinsam mit dem Naturpark eine Börse für Jobs in der Region. Unter dem Slogan „Aus Urlaub wird Leben“ gibt es Ideen und Austausch.

Der Anreise- und Pendelverkehr zwischen den Ausstellern ist in den vergangenen Jahren stark angewachsen, viele Interessierte kommen mit dem Auto. Für Bahn-Reisende gibt es einen eigenen Fahrradverleih für zehn Euro am Tag an einigen Orten.