Oelsnitz/Erzgebirge - Am Donnerstagmorgen hat ein 41 Jahre alter Mann seine ehemalige Lebensgefährtin in deren Wohnung in Oelsnitz/Erzgebirge angegriffen. Mit einem Gegenstand hatte der Mann der 42-Jährigen mehrere Verletzungen zugeführt, wie die Polizei Chemnitz am Freitag mitteilte. Der Mann war anschließend geflüchtet, die Frau hatte selbst die Rettungskräfte alarmiert. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, und ihre Verletzungen wurden operiert.

Der 41 Jahre alte Verdächtige wurde dann von den Einsatzkräften in seiner Wohnung angetroffen. Bei einem Atemalkoholtest wurde bei ihm ein Wert von 1,6 Promille festgestellt. Am Freitag wurde gegen den Mann ein Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.