In Bleckede im Landkreis Lüneburg geraten zwei Männer in einen Streit. Ein 29-Jähriger wird nach dem Konflikt verhaftet. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Ein 29-Jähriger soll in Bleckede einen Mann gewürgt und dabei so schwer verletzt haben, dass er einen Tag darauf starb. (Symbolbild)

Bleckede - Im Streit soll ein 29-Jähriger einen älteren Mann in Bleckede im Landkreis Lüneburg tödlich verletzt haben. Der 41-Jährige starb einen Tag nach der körperlichen Auseinandersetzung im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er sei gewürgt worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 41-Jährige nicht mehr bei Bewusstsein, wurde aber zunächst wiederbelebt. Nach den bisherigen Ermittlungen waren die beiden Männer auf der Straße in Streit geraten. Der 29-Jährige sitzt nun wegen eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Er sei der Polizei aufgrund diverser Delikte in der jüngeren Vergangenheit bekannt, hieß es.