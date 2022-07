425.000 Besucher bei IdeenExpo - Event soll 2024 wachsen

Besucher und Besucherinnen bei der diesjährigen IdeenExpo in Hannover.

Hannover - Mathe, Informatik und Naturwissenschaften als Besuchermagnet: 425.000 Jugendliche sind binnen neun Tagen zur IdeenExpo auf dem Messegelände in Hannover geströmt. Wie die Organisatoren am Sonntagabend in ihrer Bilanz weiter mitteilten, soll das Jugend-Event 2024 deutlich wachsen. Im kommenden Jahr gibt es eine digitale Version der Messe.

Die IdeenExpo war 2007 als gemeinsame Initiative von Politik und Wirtschaft gegründet worden, um junge Menschen an die MINT-Fächer - also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - heranzuführen. Es gab diesmal 280 Aussteller, 720 Mitmach-Exponate, über 750 Workshops und auch Konzerte. Für Unternehmen ist die Messe eine Chance, angesichts des Fachkräftemangels schon frühzeitig Nachwuchs für sich zu gewinnen.