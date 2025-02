Nur fünf Tage nach einem rechtsextremen Vorfall in Dresden wird ein Mann im beschleunigten Verfahren verurteilt. Er hatte den Hitlergruß gezeigt und eine Nazi-Parole gegrölt.

Dresden - Ein 45 Jahre alter Mann ist in einem beschleunigten Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Strafe beträgt 60 Tagessätze zu je 10 Euro - insgesamt also 600 Euro - und ist rechtskräftig, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte.

Dem Mann wurde vorgeworfen, am 1. Februar dieses Jahres an einem Supermarkt in Dresden den Hitlergruß gezeigt und eine nationalsozialistische Parole gerufen zu haben. Fünf Tage später erging die Entscheidung des Amtsgerichts Dresden im beschleunigten Verfahren. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft war der Mann bei der Tat stark betrunken. Zudem war er erheblich vorbestraft.