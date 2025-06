In Familien mit schmalem Geldbeutel reicht es oft nicht für teure Urlaubsreisen. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie mit finanzieller Hilfe des Landes Erholung finden.

Für kostspielige Ferienaufenthalte reicht das Geld in manchen Familien nicht. (Symbolfoto)

Erfurt - Thüringen stellt in diesem Jahr nach Angaben des Sozialministeriums rund 459.000 Euro für Urlaubsaufenthalte von Familien mit wenig Geld zur Verfügung. Die Nachfrage nach staatlich geförderter Familienerholung im Freistaat sei stabil hoch, sagte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage. Mit dem Geld wird Familien, die sich einen Urlaub aus eigenen Mitteln nicht leisten können, unter bestimmten Voraussetzungen ein Aufenthalt in ausgewählten Thüringer Ferienstätten ermöglicht. Im vergangenen Jahr betraf das 143 Familien. Dafür standen 437.000 Euro zur Verfügung.

Die Familien haben die Wahl zwischen fünf Ferienstätten in Oberhof im Thüringer Wald, Leinefelde-Worbis, Uder (beide Eichsfeldkreis), Straußberg (Kyffhäuserkreis) und Nordhausen. Gefördert werden nach Ministeriumsangabe Aufenthalte von zwei bis 12 Nächten, wobei das Land einen Zuschuss von 20 bis 30 Euro pro Nacht und Person zahlt.

Zuschüsse fließen über Umweg

Die Zuschüsse gehen nicht direkt an die Familien, sondern an die Einrichtungen, die den Familien entsprechend reduzierte Tagessätze berechnen. So solle sichergestellt werden, dass die Mittel nicht zweckentfremdet ausgegeben würden, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Einrichtungen – und nicht die Familien - stellen auch die Anträge auf Förderung beim Land und übernehmen die Einkommensprüfung bei den betreffenden Familien.

Thüringen unterstützt seit vielen Jahren auf diese Weise den Urlaub bedürftiger Familien, zeitweise übernahm das eine inzwischen aufgelöste Landesstiftung. Zwischenzeitlich wurde auch ein Sonderprogramm aufgelegt. Seit dem vergangenen Jahr gilt eine neue Richtlinie, die die Förderkriterien regelt. Sie ist noch mindestens bis Ende des nächsten Jahres in Kraft. Für 2026 ist nach derzeitigem Stand eine Aufstockung der Mittel auf 482.000 Euro vorgesehen.

Für Kinder, die ihre Ferien zu Hause verbringen, haben unterdessen Kommunen, Kirchen, Vereine und Museen Ferienprogramme zusammengestellt. Angeboten werden unter anderem Tierparkführungen, Workshops, Basteltage und Ausflüge.