Magdeburg - Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Börde ist der 46-jährige Fahrer eines Transporters gestorben. Auf der Autobahn 2 habe ein Lkw am Donnerstagmorgen an einem Stau-Ende auf Höhe der Ortschaft Eimersleben halten müssen, teilte die Polizei mit. Der 46-Jährige erkannte das demnach zu spät und fuhr laut Aussage des Zeugen ungebremst auf das Heck des Sattelzuges auf. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Der 37-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Hannover wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden voll gesperrt.