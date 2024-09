Chemnitz - Eine 47-Jährige soll einem Mann in der Nacht zum Dienstag in Chemnitz tödliche Verletzungen zugefügt haben. Die Frau sei am Nachmittag einem Richter vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Sie befinde sich momentan in Untersuchungshaft. Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Carl-von-Ossietzky-Straße hatten die Polizei wegen eines Nachbarschaftsstreits alarmiert. Die Beamten trafen im Treppenhaus die 47-Jährige an, sie war den Angaben zufolge leicht verletzt und alkoholisiert. In der Wohnung der Frau fanden die Beamten einen schwer verletzten 44-Jährigen. Der Mann starb trotz einer Notoperation kurz darauf im Krankenhaus. Die Ermittlungen würden andauern, hieß es weiter.