In Sachsen-Anhalt gab es von 2020 bis 2025 insgesamt 756 Kontrollen in Bezug auf die Pfandpflicht. In wie vielen Fällen wurde ein Bußgeld verhängt?

Magdeburg - Bei Kontrollen zur Einhaltung der Pfandpflicht für Einweggetränkeverpackungen sind in den vergangenen fünf Jahren in Sachsen-Anhalt 47 Verstöße festgestellt worden. Insgesamt wurden 756 Kontrollen bei verschiedenen Verkaufsstellen durchgeführt, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Daniel Sturm (CDU) hervorgeht. Demnach wurde in sechs Fällen ein Bußgeld auferlegt.

Die Überwachung der Einhaltung der Pfandpflicht erfolgt den Angaben zufolge im Land regelmäßig anlassbezogen, wenn Hinweise oder Beschwerden eingehen. Einweggetränkeverpackungen sind gemäß dem Verpackungsgesetz grundsätzlich pfandpflichtig. Es gibt jedoch Ausnahmen, etwa bei Produkten, die ausschließlich für den Export bestimmt sind oder bei Verpackungen mit einem Volumen von weniger als 0,1 Litern oder mehr als drei Litern.