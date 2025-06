Unter dem Motto „Der Zweck heiligt die Mittel?“ wartet die diesjährige Erfurter Herbstlese mit 47 Veranstaltungen auf. Das Literaturfestival versammelt dabei vom 26. September bis 5. Dezember erneut namhafte Autoren. Zu den literarischen Highlights des Herbstes zählen unter anderem Lesungen mit Charlotte Link („Dunkles Wasser“), Caroline Wahl („Die Assistentin“), Florian Illies („Wenn die Sonne untergeht“) und Giulia Enders („Organisch“), wie Programmleiterin Monika Rettig ankündigte.

Im Format „Gysi trifft in Erfurt...“ ist am 26. Oktober mit Juli Zeh eine der wichtigsten Stimmen in der deutschen Gegenwartsliteratur zu Gast. In der Reihe „Gemischtes Doppel“ kann sich das Publikum am 18. Oktober auf das Schauspielerehepaar Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer freuen. Die jetzt 29. Auflage des Literaturfestivals ist die letzte, die den Stempel von Rettig trägt. Sie geht nach fast 14 Jahren als Chefin der Erfurter Herbstlese Ende Juli in den Ruhestand und übergibt den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Galina Haak.

Winterball läutet Jubiläumsjahr 2026 ein

Haak wird erstmalig das literarische Programm zur 30. Jubiläumsausgabe der Herbstlese im kommenden Jahr verantworten. Die 35-Jährige verfügt über Berufserfahrungen in der Verlagsbranche und in der Organisation von Veranstaltungen. Sie will künftig feministische Literatur sowie queere und migrantische Stimmen im Programm sichtbarer machen. Ein Anliegen sei es gleichfalls, künftig noch ein größeres junges Publikum zu erreichen, sagte Haak. Dabei müssten Wege gefunden werden, wie bei der Umsetzung solcher thematischen Schwerpunkte auch das Stammpublikum mitgenommen werde. Das Jubiläumsjahr 2026 zur Erfurter Herbstlese wird Ende Januar mit einem Winterball im Haus Dacheröden schwungvoll eingeläutet.

Die Erfurter Herbstlese ging 1997 in ihre erste Saison. Zwischenzeitlich erreichte das Festival nach eigenen Angaben zusammen mit der Frühlingslese bei jährlich etwa 100 Lesungen, Konzerten und öffentlichen Diskussionsrunden rund 20.000 Besucher.