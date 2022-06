48.502 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 221,4

Theater

DDR-Serie „Spuk unterm Riesenrad“ kommt auf die Opernbühne

Die Jagd nach drei entflohenen Geisterbahnfiguren zog Ende der 70er Jahre viele Kinder am Fernseher in ihren Bann. Nun erlebt der Stoff der Serie „Spuk unterm Riesenrad“ am Chemnitzer Opernhaus eine Neuauflage - als Musiktheater für die ganze Familie.