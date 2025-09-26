Der FC Energie bleibt in der 3. Liga an den Aufstiegsplätzen dran. Gegen Stuttgart II gab es einen Kantersieg.

Cottbus - Energie Cottbus fährt mit viel Rückenwind zum Ostduell der 3. Fußball-Liga beim FC Hansa Rostock. Am Freitagabend bezwangen die Lausitzer den VfB Stuttgart II souverän mit 5:0 (2:0) und sprangen damit zumindest vorübergehend auf Relegationsrang drei.

Erik Engelhardt (5./54.), Henry Rorig (40.), Tim Campulka (66.) und Moritz Hannemann (90.+2) trafen vor 10.125 Zuschauern für den FCE.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz veränderte die Startelf nach der 1:2-Niederlage beim SC Verl auf drei Positionen. Timmy Thiele und Jannis Boziaris ersetzten in der Offensive Lukas Michelbrink und Ted Tattermusch. Tim Campulka kam für den gesperrten Nyamekye Awortwie-Grant zum Einsatz.

Ostduell ohne Cigerci?

Gegner Stuttgart wechselte die Startelf sogar auf sechs Positionen. Gegen diese Wundertüte voller junger Talente brachte der FCE eine erwachsene Leistung auf den Platz.

Die Cottbuser dominierten die erste Hälfte und trafen durch das Kopfballtor von Engelhardt (5.) und den abgefälschten Freistoß von Henry Rorig (40.). Dabei gab es die Möglichkeit, das Ergebnis schon vor der Pause noch höher zu schrauben.

Nach der Pause hatte Energie dann auch etwas Glück: Die spielstarken Stuttgarter trafen zweimal den Pfosten.

Am Dienstag treten die Cottbuser im Rostocker Ostseestadion an. Ob Spielmacher Tolcay Cigerci dann mit von der Partie sein kann, bleibt abzuwarten. Die hochschwangere Ehefrau des 30-Jährigen wartet auf die Geburt des ersten Kindes.