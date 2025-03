5:2 in Köln: Bremerhaven wahrt kleine Halbfinal-Chance

Köln - Vorjahresfinalist Fischtown Pinguins aus Bremerhaven hat ein schnelles Playoff-Aus in der Deutschen Eishockey Liga vorerst abgewendet. Der Club aus Norddeutschland holte durch ein 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) bei den Kölner Haien den ersten Sieg im vierten Viertelfinalspiel.

Die Kölner haben dank der 3:1-Führung aber noch immer die deutlich besseren Chancen aufs Halbfinale, ihnen fehlt in der Best-of-seven-Serie nur noch ein Sieg zum Weiterkommen. Am Mittwoch (19.00 Uhr/Magentasport) geht es in Bremerhaven weiter.

Die Haie lagen nach Toren von Gregor MacLeod (12. Minute) und Juhani Tyrväinen (16.) nach dem ersten Drittel zwar mit 2:0 in Führung. Doch das Gästeteam drehte die Partie dank Treffer von Ross Mauermann (24.), Christian Wejse (32.), Felix Maegaard Scheel (47.), Ziga Jeglic (54.) und Miha Verlic (60.).