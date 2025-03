50 Cent und Mary J. Blige spielen ein Stadionkonzert in Deutschland - genauer in Hannover. (Archivbild)

Hannover - Sterne auf dem Walk Of Fame, Grammys, Millionen von Platten verkauft: Der US-Rapper 50 Cent (49) und Mary J. Blige (54) treten am 28. Juni bei einer gemeinsamen Stadion-Show in der Heinz von Heiden Arena in Hannover auf. Das teilt Hannover Concerts mit. Der Vorverkauf beginnt demnach am 24. März um 10.00 Uhr.

50 Cent ging anlässlich seiner „The Final Lap“-Tour mit den Worten „Hannover, I love you“ von der Bühne, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ schrieb. Der US-Rapper war im Oktober 2023 in Hannover aufgetreten.

Mit seiner Musik habe Curtis James Jackson III, besser bekannt als 50 Cent, Legenden-Status erreicht, urteilte Hannover Concerts. Sowohl „Candy Shop“ als auch „In Da Club“ seien „Hymnen der 2000er Rap-Musik“ und zählten mehr als eine Milliarde globale Streams. Sein Debütalbum „Get Rich or Die Tryin‘“ habe sich weltweit über 30 Millionen Mal verkauft. 2005 wurde sein Leben verfilmt.

Ähnlich erfolgreich sei Mary J. Blige - eine der erfolgreichsten R&B-Künstlerinnen der Welt, teilte Hannover Concerts mit. Ihr 2001 veröffentlichter Song „Family Affair“ gehöre „in jede 2000er Playlist“.