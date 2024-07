Nahverkehr 50 Meter Tram am Stück - BVG setzt auf extralange Bahnen

Mehr Länge, mehr Platz - so soll die Zukunft der BVG-Trams aussehen. Das erste Fahrzeug des neuen Modells „Urbanliner“ ist nun in Berlin. Die erste Fahrt mit Fahrgästen steht aber noch nicht an.