Nach einer Bedrohung mit einer Schusswaffe findet die Polizei in Berlin Dutzende Schreckschusswaffen und diverse Kartons voll Pyrotechnik. Ein 54-Jähriger wurde festgenommen.

Die Polizei hat in Lichtenberg eine größere Menge Feuerwerkstechnik und mehrere Schreckschuss- und Signalpistolen sichergestellt. (Symbolbild)

Berlin - Erneut hat die Polizei in Berlin große Mengen Pyrotechnik beschlagnahmt. Bei einer Durchsuchung einer Wohnung am Montag im Bezirk Lichtenberg wurden neben mehr als 30 Kartons mit Feuerwerkstechnik auch rund 50 sogenannte PTB-Waffen, also Schreckschuss- und Signalpistolen, gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Ein 56-jähriger Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil er im Stadtteil Friedrichsfelde in der Mellenseestraße von einem Hausbewohner mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Eine Spezialeinheit der Polizei nahm den 54-jährigen Verdächtigen fest. Anschließend wurden die Kartons gefunden.

Erst am Dienstag hatte die Polizei bei einer großen Razzia mehr als 800 Kilogramm illegaler Feuerwerkskörper und 350 Kilogramm Chemikalien gefunden und beschlagnahmt. Mehrere Männer sollen pyrotechnische Gegenstände unerlaubt gelagert und verkauft haben. Durchsucht wurden Wohnungen und Lagerräume in Charlottenburg, Wedding, Reinickendorf und Pankow.