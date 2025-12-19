Was passiert, wenn bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt wird? In Bremen mussten zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser verlassen. Dann kam der Sprengmeister.

Bremen - Eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Bremen entschärft worden. Das teilte die Polizei mit. Die englische Fliegerbombe war bei Bauarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Bremen Farge gefunden worden. Für die Entschärfung der Bombe mussten rund 1.500 Menschen vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser verlassen, wie es hieß. Die Polizei bat sie demnach, bei Familie oder Freunden unterzukommen. Wer diese Möglichkeit nicht hatte, konnte sich in einer Schule aufhalten.

Für die Entschärfung wurde ein Evakuierungsradius von 1.000 Metern um den Fundort festgelegt. Als die Gegend menschenleer war, entschärfte der Sprengmeister den Angaben zufolge die Bombe.