Die Dresdner Zivilgesellschaft bittet einmal jährlich zum Gastmahl mitten in der Stadt. Die neunte Auflage soll in der Landeshauptstadt wieder ein Zeichen setzen.

Dresden - An einer gut 500 Meter langen Tafel können in der Landeshauptstadt wieder Dresdner, Gäste und Zugezogene ins Gespräch kommen. Zum 9. Gastmahl unter dem Motto „Dresden is(s)t bunt“ werden am 1. September vom Jorge-Gomondai-Platz bis zum Goldenen Reiter 271 Tische platziert, wie die Veranstalter mitteilten. Ziel sei es, auf die Herausforderungen in der Stadt und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit hinzuweisen.

Konfrontation vergeude Energie, Kooperation setze innovative Kräfte frei, sagte Prof. Dr. Gerhard Ehninger, Stiftungsratsvorsitzender der federführenden Cellex

Stiftung. „Dank der Kooperation von ganz vielen Menschen ist daraus ein Fest geworden, an dem Tausende teilnehmen und das weit über Dresden hinaus Beachtung findet.“

Das Gastmahl „Dresden is(s)t bunt“ hatte 2015 Premiere, um dem damals verbal lauten Protest von Pegida das eher still gelebte Miteinander entgegenzustellen. Es soll zeigen, dass die Stadt lebenswert ist und bleibt für die, die privat und beruflich aus anderen Teilen der Welt in die Stadt kommen und die, die flüchten mussten.