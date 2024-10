In Arnstadt betritt ein Fußgänger unvermittelt die Straße und wird von einem Auto erfasst.

Arnstadt - Ein betrunkener 52-Jähriger ist in Arnstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann betrat laut Polizei am Donnerstagabend unvermittelt die Fahrbahn der Ichtershäuser Straße. Ein 83 Jahre alter Fahrer stieß daraufhin mit seinem Wagen den Angaben zufolge trotz Gefahrenbremsung mit dem Fußgänger zusammen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest des Fußgängers habe 2 Promille ergeben.