Bockenem - Eine 54 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntagabend mit einem anderen Autofahrer in Bockenem im Landkreis Hildesheim zusammengestoßen. Sie habe beim Auffahren auf eine Bundesstraße offensichtlich den anderen bevorrechtigten Verkehrsteilnehmer übersehen, teilte die Polizeiinspektion Hildesheim in der Nacht zu Montag mit. Die Frau sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der 40-jährige Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Der Unfall fand auf der Bundesstraße 243 statt. Die 54 Jahre alte Autofahrerin wollte aus Störy, einem Ortsteil der Stadt Bockenem kommend, auf die B 243 auffahren. Dabei übersah sie vermutlich den 40-Jährigen, der diese Straße aus Richtung Nette nach Bockenem befuhr. Beide Autos stießen zusammen, kamen nach links von der Fahrbahn ab und prallten in die Leitplanke. Die Bundesstraße wurde für ungefähr zwei Stunden gesperrt.