Nach einem Unfall sperrt die Polizei die Bundesstraße in Dessau-Roßlau. Ein Autofahrer ignoriert das und fährt direkt auf einen Polizisten zu. Am Ende muss der Beamte ausweichen.

Dessau-Roßlau - Ein 56-Jähriger ist an einer Sperrung im Osten von Dessau-Roßlau auf einen Polizisten zugefahren. Der Polizist musste dem Auto am Freitagnachmittag ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, wie die Polizei Dessau-Roßlau am Samstag mitteilte. Demnach hatten die Beamten die Bundesstraße 185 nach einem Unfall gesperrt, ein quer stehendes Polizeiauto und Warntafeln zeigten das an.

Der 56-Jährige habe dort, wo der Verkehr auf die Landesstraße 133 geleitet wurde, einmal gehupt, beschleunigt und sei trotz mehrerer Anhaltezeichen direkt auf den Polizisten an der Absperrung zugefahren. Erst auf Höhe der Unfallstelle blieb er stehen, wie es hieß. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei bei dem Mann einen Wert von 0,98 Promille.

Zuvor waren an der Stelle zwei Autos zusammengestoßen. Ein 70-Jähriger wurde schwer, ein 50- und eine 15-Jährige leicht verletzt, wie es hieß. Der 70-Jährige wollte laut Polizei verbotenerweise links abbiegen, das Auto des 50-Jährigen stieß in der Folge frontal gegen dessen Beifahrerseite.