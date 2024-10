Ein Feuer hinterlässt in der Nacht 600.000 Euro Schaden an einer Lagerhalle in Walsrode. (Symbolbild)

Walsrode - Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle in Walsrode (Landkreis Heidekreis) ist ein Sachschaden von rund 600.000 Euro entstanden. 18 Transporter und zwei Lkw, die in der Halle parkten, seien zum Teil komplett ausgebrannt, mindestens aber beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

Die circa 20 mal 20 Meter große Halle eines Landwirts geriet in der Nacht aus noch unbekannter Ursache in Brand. Da neben den Fahrzeugen auch Heu im Inneren lagerte, dauerten die Nachlöscharbeiten am Sonntagmorgen noch an. Ein angrenzendes Paketlager konnte vor den Flammen bewahrt werden.