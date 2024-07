Dresden - Vollmond, warme Temperaturen und ein Feuerwerk: Die Dresdner Schlössernacht bleibt ein Besuchermagnet. Auch die 14. Ausgabe des Spektakels war am Samstagabend mit 6000 Besuchern ausverkauft. Seit 2009 zieht die Veranstaltung im Umfeld der drei Elbschlösser Musikfans, Genießer und Tanzbegeisterte aus ganz Deutschland an, wie der Veranstalter mit Blick auf die Kartenbestellungen mitteilte. Ein Drittel der Gäste reise von außerhalb an. Auf sechs Arealen konnte bis nach Mitternacht getanzt werden. Bei der Urban Live Gallery im Römischen Bad unterhalb von Schloss Albrechtsberg arbeiteten zehn Graffiti-Künstler vor den Augen der Gäste an ihren Werken. Die Bilder wurden anschließend versteigert.

Insgesamt wurden den Gästen der Schlössernacht elf Stunden Musik geboten - von mehr als 300 Künstlern auf 18 Bühnen und Spielflächen. Dazu verwandelten sich die Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Lingnerschloss, Schloss Eckberg und der Saloppe in ein großes Open Air Festivalgelände. Mehr als 1000 Scheinwerfern und Lichtquellen rückten das Geschehen ins richtige Licht.