Hannover - Eine Fußgängerin ist in Hannover von einer Straßenbahn angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die Frau sei kurz nach dem Unfall im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte die 61-Jährige am Dienstagabend die Gleise überqueren, als es zu dem Unfall kam. Die Frau geriet unter die Straßenbahn, wurde eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung infolge eines Unfalls und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen nach Angaben der Polizei 40 Personen in der Straßenbahn. Darunter war auch eine 22-Jährige, die von dem Zusammenstoß so geschockt war, dass sie von Rettungskräften betreut werden musste.