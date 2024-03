Rudolstadt - Nach einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rudolstadt haben die Einsatzkräfte eine Leiche entdeckt. Das Feuer war am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und durch die Feuerwehr schnell gelöscht worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Für die 62 Jahre alte Bewohnerin kam demnach jedoch jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen zu den Todesumständen, sowie der Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten das Gebäude verlassen und wurden in Notunterkünften untergebracht.