Upgant-Schott - Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Zusammenprall mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der 69-jährige Autofahrer war in Upgant-Schott (Landkreis Aurich) auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen habe ein entgegenkommendes Auto am Außenspiegel touchiert und sei dann gegen den dahinter fahrenden Motorradfahrer geprallt. Der 62-Jährige landete in einem Straßengraben, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Das Auto prallte nach dem Zusammenstoß mit dem Motorrad mit dem Heck gegen eine Hauswand. Das Technische Hilfswerk wurde angefordert, um die Statik des Hauses zu prüfen. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Warum er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, war zunächst unklar.