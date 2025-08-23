In der Gemeinde Geeste an der Ems brennt am Morgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Ein Mann stirbt, sein Bruder erleidet eine Rauchgasvergiftung.

Geeste - Bei einem Wohnungsbrand in Geeste im Landkreis Emsland ist ein 62-Jähriger ums Leben gekommen. Die Polizei wurde am Morgen um kurz nach acht Uhr über das Feuer im ersten Obergeschoss des Zweifamilienhauses benachrichtigt, wie ein Sprecher bestätigte.

Ein 64-jähriger Mann, der auf das Feuer aufmerksam geworden war, rettete seine 86 Jahre alte Mutter aus dem Wohnhaus ins Freie. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder, der ebenfalls dort lebte, konnte von den Einsatzkräften noch geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb er noch am Brandort, wie es in einer Mitteilung hieß.

Der 64-Jährige erlitt bei dem Versuch seinen Bruder zu retten eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt. Die Mutter blieb den Angaben nach unverletzt. Die Wohnung im Obergeschoss ist durch den Brand derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.