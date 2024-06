Seelze - Nach einem Wohnungsbrand in der Region Hannover ist ein 62 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Seelze ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr fand den bewusstlosen Mieter in der Wohnung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm aber nicht mehr geholfen werden konnte. Die anderen Hausbewohner waren laut Polizei von dem Brand nicht betroffen und konnten in ihren Wohnungen bleiben.

Brandermittler untersuchten die Wohnung. Es besteht der Verdacht, dass der 62-Jährige den Brand fahrlässig selbst verursacht hat. Er soll sein medizinisches Sauerstoffgerät benutzt und sich dabei eine Zigarette angezündet haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 50 000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet. Dies sei das übliche Vorgehen, auch wenn der 62-Jährige als möglicher Verursacher gestorben ist.