Lichtenau - Mit einer 65 Meter hohen Erlebnispyramide will der Sonnenlandpark in Lichtenau bei Chemnitz künftig bei Besuchern punkten. Anfang April haben die Tiefbauarbeiten begonnen, nun wurde der Grundstein gelegt. Der Betreiber des Freizeitparks bezifferte die Investitionen auf 2,5 Millionen Euro. Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) sprach von einem weiteren „zukunftsweisenden Angebot für den Familien- und Naturtourismus in Sachsen“.

Die neue Attraktion soll eine Kegelform haben - in Anlehnung an die Pyramiden und Räucherkerzen des Erzgebirges. Der 35 Hektar große Park lockt bereits mit einem weithin sichtbaren Riesenrad sowie einem 35 Meter hohen Rutschenturm. Die Erlebnispyramide soll eine Aussichtsplattform erhalten, von der eine Rutsche spiralförmig um das Treppenhaus hinab führt. Zudem soll ein „Skywalk“ die neue Attraktion mit dem vorhandenen Rutschenturm verbinden. Ein Aufzug werde auch gehbehinderten Menschen den Zugang ermöglichen, hieß es.

Teileröffnung im Herbst geplant

Die Teileröffnung der Erlebnispyramide ist im Herbst geplant. Nach Angaben der Betreiberfamilie Schleith lockte der Park zuletzt mehr als eine Viertelmillion Besucher im Jahr an. Bei der Wahl der neuen Attraktion habe man sich bewusst gegen den Bau einer Achterbahn entschieden. „Diese würde nicht zum Attraktions- und Umweltkonzept unseres Sonnenlandparks passen.“

Der Sonnenlandpark an der Autobahn 4 feiert 2026 20-jähriges Bestehen. In Sachsen buhlen eine ganze Reihe weiterer Freizeitparks um die Gunst von Familien und Schulklassen. Dazu gehören der Vergnügungspark Belantis bei Leipzig, der Freizeitpark Plohn im Vogtland, Karls Erlebnisdorf in Döbeln, der Park Oskarshausen in Freital sowie der Saurierpark Kleinwelka bei Bautzen.