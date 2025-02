650 Menschen bei Demo für Frieden in Palästina und Israel

Berlin - An einer Demonstration mit dem Titel „Für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel“ haben in Berlin nach Polizeiangaben rund 650 Menschen teilgenommen. Die Demo fand vor dem Kanzleramt statt. Alles sei störungsfrei verlaufen.

Zu der Kundgebung hatte ein Bündnis von mehr als 50 Organisationen aufgerufen, darunter war unter anderem Amnesty International.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten die aktuelle und die zukünftige Bundesregierung auf, sich mit allen Mitteln für einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien einzusetzen.

An einer Gegendemonstration nahmen laut Polizei etwa 50 Menschen teil. Sie kritisierten, das Bündnis schüre Antisemitismus und Hass auf Israel. Zu der Gegenkundgebung mit dem Motto „Gegen jeden Antisemitismus – Solidarität statt Hass - Gegen Desinformation“ hatte der Landesverband Berlin-Brandenburg der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegner*innen aufgerufen.