Ein Busfahrer bremst wegen einer offenen Autotür scharf. Eine Frau stürzt, wird schwer verletzt und kommt in eine Klinik. Von dort gibt es nun die traurige Nachricht.

Nach einem Sturz in einem Linienbus ist eine 66-Jährige im Krankenhaus gestorben. (Symbolbild)

Braunschweig - Eine 66 Jahre alte Frau ist nach einem Sturz in einem Braunschweiger Linienbus gestorben. Der Busfahrer hatte wegen einer offenen Autotür eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um eine Kollision zu vermeiden, wie die Polizei mitteilte.

Die 66-Jährige, die den Angaben zufolge bereits aufgestanden war, stürzte, rutschte durch den Bus und schlug mit dem Kopf gegen die Rückwand der Fahrerkabine.

Die Frau wurde bei dem Unfall vom vergangenen Montag (1.9.) bewusstlos. Ersthelfer halfen ihr, bevor Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Eine Woche nach dem Vorfall habe die Polizei die Information erhalten, dass die Frau gestorben sei.

Die Ermittler suchen weiter nach Zeugen, wie etwa anderen Fahrgästen, die Angaben zum Geschehen machen können.