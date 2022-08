660 Kilogramm: Bislang größter Kokainfund in Brandenburg

Groß Kreutz - Kokain in Bananenkisten: Ermittler des Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamts haben auf einem Obsthandel in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) 660 Kilogramm Kokain entdeckt. Dies sei die bislang größte sichergestellte Menge der Droge in Brandenburg mit einem geschätzten Marktwert von rund 50 Millionen Euro, teilte das Polizeipräsidium am Montag mit. Der Händler habe die Polizei am vergangenen Freitag alarmiert, nachdem bei der Anlieferung unter Bananen Blöcke mit einer weißen Substanz gefunden wurden. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Ein Vortest habe positiv auf Kokainhydrochlorid reagiert, berichtete die Polizei. Das Kokain sei in Blöcken von jeweils etwa einem Kilogramm eingeschweißt worden. Darüber waren in den Kisten Bananen zur Tarnung verteilt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler waren die getarnten Drogenpakete mit einem Containerschiff von Kolumbien nach Deutschland transportiert und dann irrtümlich an den Obsthändler in Groß Kreutz geliefert worden. An dem Einsatz waren rund 40 Kräfte von Polizei und Zoll beteiligt.