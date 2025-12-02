weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Landkreis Emsland: 67-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Landkreis Emsland 67-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer kollidiert in Spelle mit einem Auto und wird schwer verletzt. Wie ist es zu dem Unfall gekommen?

Von dpa 02.12.2025, 07:56
Der Pedelec-Fahrer hat die Vorfahrtsregeln missachtet. (Symbolbild)
Der Pedelec-Fahrer hat die Vorfahrtsregeln missachtet. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Spelle - Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall in Spelle (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Der Mann nahm am Montagnachmittag an einer Kreuzung einem 50-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin war es zum Zusammenstoß gekommen. Der 67-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.