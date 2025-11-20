694 rechte Straftaten in nur drei Monaten - darunter waren im dritten Quartal dieses Jahres auch körperliche Attacken. (Symbolbild)

Potsdam - Von Juli bis September dieses Jahres hat die Polizei in Brandenburg 694 rechtsextremistisch motivierte Straf- und Gewalttaten registriert. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Beim Großteil der Fälle geht es um Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung.

Es wurden aber auch 24 Gewaltdelikte im Zeitraum des dritten Quartals registriert. Ein Beispiel: In Eisenhüttenstadt wurde im September dieses Jahres eine Frau am Hals gewürgt und ausländerfeindlich und rassistisch beleidigt, wie das Innenministerium miteilte. In anderen Fällen ging es um körperliche Attacken etwa mit Schlägen und Tritten.

Im vergangenen Jahr wurden laut Innenministerium 3.626 Straftaten dem Phänomenbereich Rechts zugeordnet - eine Steigerung um 46,5 Prozent im Vergleich zu 2023.