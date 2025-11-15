Ein Senior aus Nauen darf sich als Lotto-Glückspilz bezeichnen. Sein Mega-Los sorgte für einen außergewöhnlichen Gewinn.

Nauen - Ein 70-Jähriger aus Nauen hat bei der Deutschen Fernsehlotterie knapp die Million verpasst – und dennoch einen außergewöhnlich hohen Gewinn erzielt. Sein Mega-Los wurde bei der jüngsten Hauptziehung im ersten Rang gezogen und brachte dem 70-Jährigen 937.901 Euro ein, wie die Soziallotterie mitteilte. Er verfehlte die Millionensumme um gut 62.000 Euro. Die Freude bei ihm sei „riesengroß“, hieß es.

„Ich gratuliere dem Gewinner von Herzen“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie, Christian Kipper. Jede Losbeteiligung helfe Menschen in Deutschland, „die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“. Demnach fließen jedes Jahr mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in gemeinnützige Zwecke in ganz Deutschland.