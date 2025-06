In Cottbus wird eine Leiche in der Spree entdeckt. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

70-Jähriger tot in Spree in Cottbus gefunden

Am Dienstagabend waren Polizei und Feuerwehr in Cottbus im Einsatz. (Symbolbild)

Cottbus - Spaziergänger haben am Dienstagabend eine leblose Person in der Spree in Cottbus gefunden. Dabei soll es sich laut Polizeiangaben um einen 70 Jahre Mann handeln, der zuvor in einer Klinik gewesen war. Der Mann habe eine psychische Erkrankung gehabt, hieß es von der Polizei. Man gehe von einem Unfall aus; es gebe keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Leiche aus dem Wasser im Stadtteil Madlow geborgen. Zuvor berichtete die „MAZ“.