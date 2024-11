Das Europaministerium in Sachsen hat erneut 700 Tickets für eine Zugreise durch Europa an junge Menschen verlost. Dabei wurde eine Rekordbeteiligung verzeichnet.

700 Interrail-Tickets an junge Menschen in Sachsen verlost

Das Europaministerium hat erneut Interrail-Tickets an 700 junge Menschen in Sachsen verlost - die Nachfrage war größer als im letzten Jahr. (Archivbild)

Dresden - Insgesamt 700 Interrail Tickets hat das Europaministerium an junge Menschen in Sachsen verlost. Dabei wurden über 1300 Anmeldungen mehr als im vergangenen Jahr verzeichnet, wie das Ministerium mitteilte. Insgesamt hatten demnach 4546 Menschen an der Verlosung teilgenommen.

„Die Rekordbeteiligung zeigt, wie groß das Interesse ist, Europa zu erkunden und in persönlichen Begegnungen während der Reise zu erleben“, teilte Europaministerin Katja Meier (Grüne) mit. Zwischen März und November 2025 dürfen die Gewinnerinnen und Gewinner allein oder zu zweit mit dem Zug durch Europa reisen. Zusätzlich gibt es einen Reisekostenzuschuss von 250 Euro und ein vorbereitendes Seminar.

Zwischen Mitte September und Mitte Oktober konnten sich junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren anmelden. Von den verlosten Tickets waren 250 für Auszubildende reserviert. Die Verlosung fand im Rahmen des Projektes Saxorail statt. Das sollte auch in der nächsten Legislatur weitergeführt werden, hieß es vom Ministerium weiter.