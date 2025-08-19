Im Landkreis Mittelsachsen bricht auf einem Feld ein Brand aus. Einen technischen Defekt schließt die Polizei aus – sie hat einen anderen Verdacht.

Großweitzschen - Etwa 700 Strohballen haben auf einem Feld in Großweitzschen Feuer gefangen. Der Brand sei am Montagabend nahe dem Ortsteil Strocken (Landkreis Mittelsachsen) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Diese ermittle nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Andere mögliche Ursachen wie etwa einen technischen Defekt schließe sie derzeit aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Personen wurden den Angaben nach nicht verletzt. Zum Sachschaden konnte die Polizei bisher keine Informationen geben.