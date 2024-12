Den Zusammenstoß mit einem Auto hat ein Radfahrer in Finsterwalde nicht überlebt. Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock. Noch ist vieles unklar.

Ein 71-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall in Finsterwalde gestorben. (Symbolbild)

Finsterwalde - Ein 71 Jahre alter Radfahrer ist in Finsterwalde im Landkreis Elbe-Elster ums Leben gekommen. Der Mann stieß am Nachmittag in einem Kreuzungsbereich auf dem Rad mit einem Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Rentner starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Zum genauen Unfallhergang wurde nichts bekannt.