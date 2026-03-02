Nach dem Tod ihres Mannes stirbt auch die 71-Jährige an ihren Verletzungen. Eine 88-jährige Autofahrerin hatte die beiden Fußgänger vergangene Woche auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums erfasst.

Die 71 Jahre alte Frau war nach dem Unfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)

Gera - Nachdem bei einem Unfall auf einem Parkplatz ein 75 Jahre alter Mann gestorben war, ist einige Tage später nun seine Ehefrau im Krankenhaus ebenfalls an den Unfallverletzungen gestorben. Die 71-Jährige war nach dem Geschehen in Gera zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Diese hatte den Zustand der Frau nach dem Unfall als kritisch beschrieben.

Eine 88-jährige Autofahrerin hatte die beiden Fußgänger vor einer Woche auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums erfasst. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte sie rückwärts aus einer Parklücke fahren. Die Polizei vermutet eine technische Fehlbedienung des Fahrzeugs, das anschließend mit hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz gefahren sein soll. Dabei wurden die beiden Fußgänger erfasst und überrollt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen laufen noch immer.

Auch die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht.