Nach einem Hinweis finden Polizisten einen 71-Jährigen leblos in einer Wohnung in Hannover. Nach ersten Eindrücken gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus - es gibt auch schon Festnahmen.

Die Polizei sicherte am Mittag Spuren in der Wohnung im Mehrfamilienhaus.

Hannover - Ein 71 Jahre alter Mann ist leblos in einer Wohnung in Hannover aufgefunden worden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann getötet wurde. Noch am Donnerstagmorgen seien vier tatverdächtige Personen vorläufig festgenommen und in Gewahrsam genommen worden.

Nach dem Polizeibericht waren Einsatzkräfte am frühen Morgen nach einem Hinweis zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Hainholz geeilt. Vor Ort konnten die Beamten aber nichts mehr für das Opfer tun. Später nahmen Kriminaltechniker des Zentralen Kriminaldienstes sowie Rechtsmediziner am Fundort ihre Arbeit auf.

Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind nach Polizeiangaben noch unklar. Auch die möglichen Rollen der einzelnen Tatverdächtigen seien derzeit erst Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.