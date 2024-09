Beim Geflügelschlachten hat ein Mann einen speziellen Wachs erhitzt, mit dem er die Federn der Tiere entfernen wollte. Am Ende steht eine Scheune in Flammen.

Rosenbach - Ein 71-Jähriger hat beim Geflügelschlachten in Rosenbach (Landkreis Görlitz) eine Scheune in Brand gesetzt. Das Gebäude stand am Montagmittag komplett in Flammen, wie die Polizei Görlitz am Dienstag mitteilte. Der Mann hatte demnach einen speziellen Wachs erhitzt, mit dem er die Federn der Tiere entfernen wollte. Dabei lief die Flüssigkeit laut Polizei über und entzündete sich auf dem Gasbrenner. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7.000 Euro und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.