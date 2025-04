Die Frau will aus einem Fahrzeug aussteigen, während dieses noch fährt. Sie stürzt – und stirbt noch an der Unfallstelle.

Jena - Eine 72 Jahre alte Frau ist in Jena während des Rangiervorgangs eines Fahrzeugs ums Leben gekommen. Sie wollte aussteigen, obwohl der Wagen noch nicht stand, und stürzte dabei, wie die Polizei mitteilte. Dann wurde sie von dem Fahrzeug erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Rettungsversuche scheiterten: Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der genaue Unfallhergang wird ermittelt. Wer am Steuer des Fahrzeugs saß, teilte die Polizei nicht mit.