Polizeieinsatz 72-jähriger Radfahrer in Bitterfeld-Wolfen von Auto erfasst

Ein Senior ist auf dem Fahrrad unterwegs. Doch ein Autofahrer übersieht den Mann. An einer Kreuzung kommt es zum Unfall.

Von dpa 18.10.2025, 13:55
Bei einem Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein 72-Jähriger schwer verletzt worden. (Symbolbild)
Bitterfeld-Wolfen - Ein 72 Jahre alter Radfahrer ist in Bitterfeld-Wolfen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er sei auf dem Radweg gefahren und von einem rechtsabbiegenden Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Am Steuer des Wagens war ein 57-Jähriger - warum er den Radfahrer übersah, ist bisher unklar.