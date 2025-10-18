Ein Senior ist auf dem Fahrrad unterwegs. Doch ein Autofahrer übersieht den Mann. An einer Kreuzung kommt es zum Unfall.

Bitterfeld-Wolfen - Ein 72 Jahre alter Radfahrer ist in Bitterfeld-Wolfen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er sei auf dem Radweg gefahren und von einem rechtsabbiegenden Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Am Steuer des Wagens war ein 57-Jähriger - warum er den Radfahrer übersah, ist bisher unklar.