Brake - Wenige Stunden nach einem schweren Unfall im Landkreis Wesermarsch ist ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Am frühen Montagnachmittag sei der Mann in Brake vom Radweg nach links auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er den Transporter samt Anhänger eines 25-Jährigen, der in gleicher Richtung fuhr. Der 72-Jährige stieß mit dem Anhänger zusammen, stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.