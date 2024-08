Halle - Um dem kulturellen Leben im Land nach den schweren Corona-Jahren weiter auf die Sprünge zu helfen, unterstützt der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt erneut Vereine und Initiativen bei der Umsetzung ihrer Projekte. 160 Anträge wurden in diesem Jahr für den „Sonderfonds MikroKultur“ und den „MikroKulturFonds“ eingereicht, wie der Landesheimatbund mitteilte.

Eine Jury wählte 57 Vereine aus, an die nun die 74.000 Euro Fördergeld ausgeschüttet werden sollen. Unter anderem gefördert wurden das Rockmusikfestival „Rock im Garten“ in Rohrsberg (Landkreis Harz) und ein Projekt zum Mehl mahlen und Backen an der Mühle in Plossig (Landkreis Wittenberg).