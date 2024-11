Beim Überholen verliert ein Mann am Abend in der Nähe von Cuxhaven die Kontrolle über seinen Wagen. Der Unfall endet tödlich.

Cuxhaven - Bei einem missglückten Überholmanöver ist ein Autofahrer in der Nähe von Cuxhaven am Abend ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 74 Jahre alte Mann dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er überschlug sich und krachte auf der Landstraße zwischen Nordholz und Altenwalde gegen einen Baum. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Die L135 sei voll gesperrt, dies werde auch noch einige Stunden andauern, hieß es von der Polizei.