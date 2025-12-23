Als der Fußgänger auf die Straße fällt, kann ein Autofahrer in der Nähe von Hildesheim nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Söhlde - Ein 74-jähriger Mann ist in Söhlde (Landkreis Hildesheim) auf die Straße gestürzt und durch ein Auto lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer des Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und traf den Mann mit seinem Fahrzeug, wie die Polizei mitteile. Der 74-Jährige habe vor dem Sturz auf seiner Grundstückseinfahrt gestanden. Als er sein Auto beladen wollte, sei er gestürzt.

Nun werde unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls am Montagnachmittag dauern noch an, teilte die Polizei mit.